Pro-Pal ad Ateneo Pisa Bernini critica
17.05 Il ministro dell'Università Anna Maria Bernini ha telefonato al rettore dell' Ateneo Zucchi, allo stesso prof.Cascella,al prefetto di Pisa D'Alessadro Bernini, dopo il blitz degli studenti pro Pal durante una lezione a Pisa:"Gli Atenei non sono zone franche dove è consentito interrompere lezioni, aggredire prof. Quanto accaduto all'Ateneo di Pisa è intollerabile per una società che si riconosce nei valori della democrazia.E' irricevibile per una comunità accademica, come quella pisana e italiana, tutta aperta, libera,inclusiva". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: ateneo - pisa
A Pisa Ateneo fa campagna orientamento su totem turistici
Studiare a Pisa è internazionale: le opportunità all'estero per chi sceglie l'Ateneo pisano
L’ateneo di Pisa è ’green’. Stop a plastica e spreco. Cibo bio e vegetariano
’` : , ` ` ` L’Università di Pisa è il primo Ateneo in Italia ad adottar - facebook.com Vai su Facebook
L’ateneo di Pisa è ’green’. Stop a plastica e spreco. Cibo bio e vegetariano - X Vai su X
Blitz pro Palestina in aula, lezione interrotta all'Università di Pisa; “Prof sionista”. I pro-Pal bloccano la lezione all’università di Pisa, il docente all’ospedale; Pisa, blitz degli studenti pro-Pal all’Università: interrotta lezione al Polo Piagge.
Blitz pro Pal all'università, interrotta lezione all'Ateneo di Pisa - Il prof contuso nel tentativo di bloccare manifestanti, presentata denuncia presso la questura. Secondo rainews.it
Bernini, intollerabile quanto avvenuto ad ateneo di Pisa - Il ministro dell'Università Anna Maria Bernini ha telefonato al rettore dell'Ateneo, Riccardo Zucchi, allo stesso professore, Rino Cascella, e al prefetto di Pisa, Maria Luisa ... Da tuttosport.com