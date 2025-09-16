Primo secolo per Rosina | Il mio segreto? Un bel matrimonio
La storica famiglia persicetana Soldà che gestisce la farmacia di piazza del Popolo di San Giovanni in Persiceto, festeggia una signora centenaria. Stiamo parlando di Rosina Bergonzini che ieri ha compiuto cento anni. E per l’occasione parenti e amici hanno organizzato un momento di festa a cui ha partecipato il sindaco Lorenzo Pellegatti che ha portato i saluti e le congratulazioni dell’amministrazione comunale. Rosina è nata e ha sempre vissuto a San Giovanni, suo padre faceva i letti in ferro, si sposò nel dopo guerra con Giorgio Mattioli che aveva una ditta di commercio di legname presente a San Giovanni in via Farini dalla metà del 1800. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
