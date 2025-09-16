primo giorno di scuola tra multe e traffico in tilt apre la lorenzini

Primo giorno di scuola, tra traffico in tilt, multe ma anche novità importanti per studenti, docenti e personale scolastico: la nuova media Lorenzini inaugurata ieri mattina, dal sindaco Fiordelmondo e dagli assessori Paola Lenti e Claudio Cardinali, e il trasloco degli studenti della media Federico II all’ex seminario di via Lotto. Traffico fortemente rallentato e grandi difficoltà di parcheggio (non essendo ancora pronto quello della nuova Lorenzini) tra via King, Schweitzer, la Malfa (dove si trova anche l’istituto superiore Cuppari) e viale Verdi. Resta qui in vigore l’interdizione al traffico dei non residenti e non diretti alla scuola della parte alta di via Schweitzer, dall’incrocio con via La Malfa a salire, ma solo negli orari di ingresso e di uscita dalla scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

