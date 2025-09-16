Prima sconfitta per l' Italvolley ai mondiali Il Belgio vince al tie-break
AGI - Prima sconfitta per l'Italvolley ai Mondiali nelle Filippine. Gli azzurri del ct De Giorgi, dopo aver battuto l'Algeria all'esordio, si sono arresi per 3-2 (25-23, 25-20, 22-25, 21-25, 15-13) al Belgio sul parquet della Smart Arena Coliseum di Quezon City nella seconda giornata del Girone F. Giannelli e compagni sfideranno l'Ucraina giovedì (ore 15.30 italiane) nell'ultimo impegno della prima fase; passano agli ottavi le prime due della pool. Ora per l'Italia la qualificazione agli ottavi di finali è in bilico: sarà decisiva proprio la sfida diretta contro l'Ucraina (oggi vincitrice 3-0 sull'Algeria). 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: prima - sconfitta
Brasile, per Ancelotti arriva la prima sconfitta tra Var e… palloni sgonfi. Cos’è successo
Bsc, Parma troppo forte. Sconfitta nella prima gara
Napoli, sconfitta in amichevole alla prima uscita stagionale: l’Arezzo vince 2-0, Conte incassa e guarda avanti
CARPI CALCIO. BIANCOROSSI OPACHI, A TERNI ARRIVA IL PRIMO KO Prima sconfitta stagione per un Carpi opaco, che si arrende 2-0 sul campo della Ternana: gli umbri segnano in avvio dei due tempi e la squadra di Cassani non riesce a reagire https://w - facebook.com Vai su Facebook
Prima sconfitta in campionato per l'Inter U23: il #Lecco passa a Monza grazie a Metlika e vola da solo in vetta - X Vai su X
Prima sconfitta per l'Italvolley ai mondiali. Il Belgio vince al tie-break; Italia ko al tie-break, il Belgio vince 3-2; Volley, l’Italia incassa una brutta sconfitta dal Belgio ai Mondiali: qualificazione in bilico.
Mondiali di volley, l'Italia di De Giorgi si arrende al Belgio nel tie break - Gli azzurri del ct De Giorgi, dopo aver battuto l’Algeria all’esordio, si sono arresi per ... Lo riporta gazzettadelsud.it
Mondiali Volley, all’Italia non basta la rimonta: vince il Belgio al tie-break - Mondiali Volley, all'Italia non basta la rimonta: vince il Belgio al tie- Da msn.com