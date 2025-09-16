Prima sconfitta per l' Italvolley ai mondiali Il Belgio vince al tie-break

AGI - Prima sconfitta per l'Italvolley ai Mondiali nelle Filippine. Gli azzurri del ct De Giorgi, dopo aver battuto l'Algeria all'esordio, si sono arresi per 3-2 (25-23, 25-20, 22-25, 21-25, 15-13) al Belgio sul parquet della Smart Arena Coliseum di Quezon City nella seconda giornata del Girone F. Giannelli e compagni sfideranno l'Ucraina giovedì (ore 15.30 italiane) nell'ultimo impegno della prima fase; passano agli ottavi le prime due della pool. Ora per l'Italia la qualificazione agli ottavi di finali è in bilico: sarà decisiva proprio la sfida diretta contro l'Ucraina (oggi vincitrice 3-0 sull'Algeria). 🔗 Leggi su Agi.it

