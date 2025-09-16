Prima festa del Parco di Veio | programma e iniziative a Borghetto San Carlo

Domenica 28 settembre il Borghetto San Carlo, lungo la via Cassia, ospiterà la prima edizione della Festa del Parco di Veio. Un appuntamento gratuito e aperto a tutti nel quale natura, comunità e tradizione si uniscono al fine di trasformare uno dei parchi più ricchi di biodiversità dell’area romana in un palcoscenico di incontro e valorizzazione del territorio. Leggi anche: — Parco del Sorbo, la valle incantata a pochi passi da Roma con cascate e panorami da sogno Borghetto San Carlo: la prima festa del Parco di Veio. La festa del prossimo 28 settembre nasce da un’iniziativa promossa dal Parco di Veio insieme al Comune di Roma, al Municipio XV e a numerosi comuni limitrofi come Mazzano Romano, Magliano Romano, Morlupo, Castelnuovo di Porto, Riano, Sacrofano, Formello e Campagnano di Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it