Prima di morire affida il suo cane al canile | Cercate una nuova famiglia per Athena

Quando ha capito che la sua vita era quasi arrivata al capolinea, ha cercato di garantire un futuro sicuro al suo fedele amico a quattro zampe, affidandolo al canile di Riccione. È stata una delle ultime volontà del 50enne Alfio Cecchino, ex ciclista, morto sabato scorso. Malato di Sla, Cecchino è stato colpito da un tumore. "Alfio – racconta Massimiliano Lemmo, presidente della ’Konrad Lorenz’, l’associazione che gestisce il canile – ci ha chiamato la prima volta qualche mese fa, dicendo che era malato e che aveva un cane, Athena, al quale era costretto a rinunciare per la sua malattia. Di queste richieste ne riceviamo tante: in certi casi c’è chi prova a disfarsi del proprio animale usando delle scuse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prima di morire affida il suo cane al canile: "Cercate una nuova famiglia per Athena"

