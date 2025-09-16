Prima campanella senza cellulare Genitori e ragazzi favorevoli | Non servono per fare lezione

Sono 105.200 gli studenti che ieri mattina, in Umbria, sono tornati sui banchi di scuola. In calo di oltre tremila unità rispetto all'anno passato. Tema del giorno l'uso dei cellullari: in vari istituti di Perugia i dirigenti scolastici hanno fatto appello, in qualche caso direttamente con circolari dedicate, al senso di responsabilità di professori e personale. Come al liceo artistico Di Betto. La circolare numero 25 riporta infatti le disposizioni sull'uso dei dispositivi mobili per il personale scolastico partendo dal presupposto che "deve costituire un modello educativo positivo per gli studenti".

