Prima campanella senza cellulare | Così ora parleremo di più tra noi
Sono 6927 gli studenti tornati – o entrati per la prima volta – in classe nei sette istituti comprensivi del territorio comunale:1442 nelle scuole d’infanzia, 3149 nelle primarie e 2336 nelle secondarie di primo grado. A questi si aggiungono poi le migliaia di alunne e alunni delle superiori, alle prese con un suono della campanella del tutto analogico. Dall’1 settembre è infatti entrata in vigore la circolare del ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara che vieta l’uso del cellulare durante tutto l’orario didattico, anche nelle secondarie di secondo grado. A partire da questo documento ogni istituto deve quindi aggiornare in autonomia il proprio regolamento, per stabilire le modalità con le quali far rispettare a ragazze e ragazze – ma anche ai docenti – il divieto ministeriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
