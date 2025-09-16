È suonata ieri la campanella del primo giorno di scuola per i circa 33mila studenti pistoiesi, dall’infanzia alle superiori. Un rientro che quest’anno, per molti istituti, ha significato soprattutto fare i conti con spazi ridotti e con l’organizzazione resa necessaria dai cantieri finanziati dal Pnrr, ancora in corso in diversi edifici. Gli interventi, indispensabili per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle strutture, hanno costretto alcune scuole superiori a rivedere gli orari. Per garantire a tutti il ritorno tra i banchi, la prima settimana è stata suddivisa in più turni, con ingressi scaglionati e in alcuni casi lezioni pomeridiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prima campanella per trentatremila. Il gioioso esercito degli studenti. Ritrovarsi tra abbracci e container