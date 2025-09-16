Previsioni meteo l’anticiclone riporta l’estate con 34 gradi
Ancora qualche rovescio al Nord ma poi sole ovunque, fino al weekend, poi potrebbe arrivare la tempesta d’autunno. 🔗 Leggi su Repubblica.it
