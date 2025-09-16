Previsioni Bitcoin | rally atteso nel quarto trimestre gli analisti indicano un possibile target a 150.000 dollari

Gli analisti prevedono un rally storico di Bitcoin a 150.000$, mentre l ICO di Bitcoin Hyper supera i 16 milioni $. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Previsioni Bitcoin: rally atteso nel quarto trimestre, gli analisti indicano un possibile target a 150.000 dollari

In questa notizia si parla di: previsioni - bitcoin

