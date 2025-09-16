Prevenzione | Fondazione Onda promuove anche in Aoup l' HOpen week sulle malattie cardiovascolari
In occasione della Giornata mondiale del cuore, che si celebra il 29 settembre, Fondazione Onda Ets ripropone, per il quinto anno consecutivo, l’(H)Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari nella settimana dal 26 settembre al 2 ottobre negli ospedali del network Bollini rosa fra cui l’Aoup. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
