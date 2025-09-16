Presidio per Gaza in piazza Cavalli | Contro l’occupazione israeliana e la strage
«Contro l'occupazione israeliana di Gaza e la strage che si sta portando avanti in questa ore», è stato organizzato a Piacenza un presidio, previsto per mercoledì 17 settembre alle 18 in piazza Cavalli. Aderiscono Cgil, Usb, SiCobas, Legambiente, Attac, Acli, Gap, Arci, Colllettivo 26x1, Piacenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: presidio - gaza
VIDEO | Gaza, oltre tremila persone a Genova per il presidio 'rumoroso'
Liberazione equipaggio della Handala e contro l’assedio a Gaza: presidio sulla scalinata del Cilea
Presidio di coloni israeliani al confine con Gaza
Oggi il Movimento 5 Stelle a #Bari davanti alla Fiera del Levante al presidio per Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Presidio per Gaza a Salso https://marcaval.blogspot.com/2025/09/presidio-per-gaza-salso.html?spref=tw… #Parma #Fidenza - X Vai su X
Presidio per Gaza in piazza Cavalli: «Contro l’occupazione israeliana e la strage»; Tensioni con la polizia al corteo per Gaza: “Se bloccate la Flotilla blocchiamo la città; “Liberate l’equipaggio della Fredoom Flotilla” Martedì presidio in Piazza Cavalli.
Stop alla strage a Gaza, il comitato scende in piazza con un presidio domani - Contro l'occupazione israeliana di Gaza e la strage che si sta portando avanti in queste ore, il comitato "Piacenza per Gaza" promuove un presidio per le ... Da piacenzasera.it
Torino, matrimonio con cavalli manda il traffico in tilt - A Torino un matrimonio festeggiato con cavalli, carrozze e abbigliamento in stile arabo ha mandato per un momento in tilt il traffico in corso Giulio Cesare, arteria periferica che però finisce nella ... Riporta msn.com