Presidio per Gaza in piazza Cavalli | Contro l’occupazione israeliana e la strage

«Contro l'occupazione israeliana di Gaza e la strage che si sta portando avanti in questa ore», è stato organizzato a Piacenza un presidio, previsto per mercoledì 17 settembre alle 18 in piazza Cavalli. Aderiscono Cgil, Usb, SiCobas, Legambiente, Attac, Acli, Gap, Arci, Colllettivo 26x1, Piacenza.