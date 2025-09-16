Presidio in piazza del Ferrarese contro l' attacco di Israele a Gaza City | Non restiamo in silenzio

Baritoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un presidio spontaneo contro l'offensiva di Israele a Gaza è stato organizzato a Bari, in piazza del Ferrarese. Centinaia i manifestanti che, in modo pacifico, hanno voluto protestare contro l'azione dello stato ebraico a Gaza City, avviata nella serata del 15 settembre.“Stanotte - si legge nel. 🔗 Leggi su Baritoday.it

