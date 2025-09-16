Presidio dei lavoratori precari della giustizia a Salerno | Procedere con la stabilizzazione

Salernotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Salerno si è tenuto davanti alla Prefettura il presidio organizzato dalla Funzione Pubblica Cgil per chiedere la stabilizzazione dei lavoratori della Giustizia assunti con i fondi del Pnrr. Si tratta di contratti a termine che rischiano di scadere senza prospettive, lasciando scoperti uffici. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: presidio - lavoratori

presidio lavoratori precari giustiziaA Napoli presidio dei precari della giustizia - Presidio questa mattina a Napoli, in piazza Plebiscito, davanti alla sede della Prefettura, in occasione dello sciopero dei lavoratori precari della Giustizia. Segnala ansa.it

presidio lavoratori precari giustizia"Giustizia al collasso", scioperano i lavoratori precari - La protesta indetta a livello nazionale dalla Cgil, un presidio a Trieste: consegnato un documento al prefetto ... Da rainews.it

