Presentato il nuovo FIA Formula Regional European Championship | debutto nel 2026 con 8 tappe e 30 monoposto

La FIA e l’ACI hanno svelato a Roma il nuovo campionato che sostituirà l’attuale Formula Regional. Otto weekend di gara, dieci team e un montepremi di 300mila euro per il vincitore: una piattaforma pensata per i giovani talenti che sognano la Formula 1. Dal 2026 il mondo del motorsport accoglierà una novità di peso: il FIA Formula Regional European Championship (FREC), presentato ufficialmente ieri nella sede dell’ACI a Roma. Una trasformazione importante per la categoria che, dopo anni di crescita sotto la sigla FRECA (by Alpine), diventa ora campionato FIA a tutti gli effetti, con il pieno supporto della Federazione internazionale e dell’Automobile Club d’Italia. 🔗 Leggi su Sportface.it

Presentato il nuovo FIA Formula Regional European Championship, si parte nel 2026

