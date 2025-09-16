Presentata la nuova edizione di Sposinlove l' evento dedicato al wedding | dal 13 al 16 novembre 2025
La 14^ edizione di Sposinlove è pronta al via con nuove sorprese, importanti conferme e svariate tendenze da scegliere nel panorama del wedding. Dal 13 al 16 novembre 2025 a SiciliaFiera di Misterbianco, il programma sarà ricco di appuntamenti imperdibili. Tra tutti, la collaborazione con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: presentata - nuova
“PRESENTATA LA BUSTA: OFFERTA UFFICIALE PER ORGANIZZARE SANREMO 2026”: è iniziata una nuova era | Da quest’anno cambia tutto
Presentata la nuova giunta comunale di San Giovanni Teatino
Roma, presentata nuova illuminazione artistica dei Mercati Traiano curata da Areti
Presentata una nuova piattaforma dove è possibile consultare dati e statistiche relative al comune di Bolzano. - facebook.com Vai su Facebook
nuova #Renault #Clio #fullhybrid #ETech presentata a #IAA2025 di Monaco. - X Vai su X
Presentata la nuova edizione di Sposinlove, l'evento dedicato al wedding: dal 13 al 16 novembre 2025; Da domani Sposinlove: in passerella le collezioni dell'Accademia Alta Moda di Catania; Sposinlove, sfilano le ultime tendenze moda: in passerella anche un'inattesa proposta di matrimonio.
Presentata la seconda edizione di "Vinitaly and the city-Calabria in wine" - Calabria in wine", manifestazione organizzata in collaborazione con Veronafiere, in programma dal 18 al 20 luglio nel Parco Archeologico di ... ansa.it scrive