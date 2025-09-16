Preparano dosi di droga a casa Due giovani arrestati in centro

Stavano imbustando dosi di cocaina, arrestati dai carabinieri due marocchini. I militari dell’aliquota operativa della Compagnia di Civitanova, guidata dal capitano Angelo Chiantese, hanno arrestato due marocchini, Youssef Essakoury di 26 e Amine Fikri 31 anni, entrambi domiciliati a Civitanova, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso non esclusivamente personale. I carabinieri, nel corso di una operazione di controllo antidroga, svolta questo fine settimana lungo la costa, hanno sorpreso nel centro cittadino, all’interno dell’abitazione dove hanno il domicilio, due marocchini mentre stavano confezionando cocaina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Preparano dosi di droga a casa. Due giovani arrestati in centro

In questa notizia si parla di: preparano - dosi

