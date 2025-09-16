Prende a pugni un ragazzino alla fermata dell'autobus a Monza e gli strappa la collana | 27enne arrestato

La polizia di Stato di Monza ha arrestato un 27enne per rapina aggravata e lesioni. Lo scorso 12 settembre avrebbe preso a pugni un ragazzino minorenne alla pensilina dell'autobus e gli avrebbe strappato la collanina d'argento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: prende - pugni

Ruba bottiglie di superalcolici, un vigilante lo scopre e lui lo prende a pugni

Urina sulla vetrina, un commerciante lo rimprovera e lui lo prende a pugni: «È noto qui in zona, prepariamo una denuncia collettiva»

Genova, prende a pugni un anziano alla fermata del bus e lo rapina, la polizia lo arresta grazie a un selfie

PRENDE A PUGNI LA COMMESSA SENZA MOTIVO Assurda aggressione, la giovane commessa aggredita da uno sconosciuto. #padova #aggressione #supermercato #violenza - facebook.com Vai su Facebook

Papà entra in campo e prende a pugni un 13enne avversario del figlio: la follia al torneo per ragazzini - X Vai su X

Prende a pugni un ragazzino alla fermata dell'autobus a Monza e gli strappa la collana: 27enne arrestato; La ragazza di 22 anni 'beccata' a guidare a 225 km/h su una strada col limite a 100: denunciata; Roma, dodicenne picchiato alla fermata della metro Ottaviano dopo aver detto «sono ateo»: 38enne egiziano bloccato da una donna.

Prende a pugni un ragazzino alla fermata dell’autobus a Monza e gli strappa la collana: 27enne arrestato - Lo scorso 12 settembre avrebbe preso a pugni un ragazzino minorenne alla pensilina dell’autobus e gli avrebbe ... Da fanpage.it

Ragazzino aggredito al parco comunale. Picchiato con calci e pugni da un ubriaco - Un ragazzino di 14 anni è stato preso a calci e pugni da un uomo extracomunitario di 55 anni, completamente ubriaco, all’interno del parco giochi comunale situato di fronte all’Istituto Comprensivo ... laprovinciadicomo.it scrive