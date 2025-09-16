Prende a pugni un ragazzino alla fermata dell'autobus a Monza e gli strappa la collana | 27enne arrestato

Fanpage.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Stato di Monza ha arrestato un 27enne per rapina aggravata e lesioni. Lo scorso 12 settembre avrebbe preso a pugni un ragazzino minorenne alla pensilina dell'autobus e gli avrebbe strappato la collanina d'argento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prende - pugni

Ruba bottiglie di superalcolici, un vigilante lo scopre e lui lo prende a pugni

Urina sulla vetrina, un commerciante lo rimprovera e lui lo prende a pugni: «È noto qui in zona, prepariamo una denuncia collettiva»

Genova, prende a pugni un anziano alla fermata del bus e lo rapina, la polizia lo arresta grazie a un selfie

Prende a pugni un ragazzino alla fermata dell'autobus a Monza e gli strappa la collana: 27enne arrestato; La ragazza di 22 anni 'beccata' a guidare a 225 km/h su una strada col limite a 100: denunciata; Roma, dodicenne picchiato alla fermata della metro Ottaviano dopo aver detto «sono ateo»: 38enne egiziano bloccato da una donna.

prende pugni ragazzino fermataPrende a pugni un ragazzino alla fermata dell’autobus a Monza e gli strappa la collana: 27enne arrestato - Lo scorso 12 settembre avrebbe preso a pugni un ragazzino minorenne alla pensilina dell’autobus e gli avrebbe ... Da fanpage.it

prende pugni ragazzino fermataRagazzino aggredito al parco comunale. Picchiato con calci e pugni da un ubriaco - Un ragazzino di 14 anni è stato preso a calci e pugni da un uomo extracomunitario di 55 anni, completamente ubriaco, all’interno del parco giochi comunale situato di fronte all’Istituto Comprensivo ... laprovinciadicomo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Prende Pugni Ragazzino Fermata