Premio internazionale della fisarmonica Clamoroso ex aequo tra due talenti Il riconoscimento è tornato in Italia
Un finale sorprendente per un’edizione scintillante del Pif, il Premio internazionale della fisarmonica che ha rinnovato la centralità e la spinta propulsiva di Castelfidardo nel panorama fisarmonicistico internazionale. La categoria principale dello storico Premio&Concorso per concertisti ha registrato infatti un clamoroso ex aequo tra due talenti purissimi: Emanuele Viti e Luca Bello hanno riportato il prestigioso trofeo in Italia a distanza di 12 anni precedendo sul podio l’islandese Flemming Valdmundsson. Il voto della giuria si è articolato su tre prove: al termine dell’ultima, basata sull’esecuzione live con i Solisti Aquilani del fascinoso brano d’obbligo ForEverPIF per fisarmonica e orchestra d’archi appositamente composto dal maestro Chiacchiaretta, è scaturito un punteggio a pari merito a due cifre decimali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
