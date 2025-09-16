Premio Guido Dorso cerimonia al Senato il 9 ottobre | ecco i vincitori

Saranno consegnati al Senato, giovedì 9 ottobre, alle ore 16, presso la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, i premi “Guido Dorso”, promossi dall’omonima associazione presieduta da Nicola Squitieri. L’iniziativa – patrocinata dal Senato della Repubblica, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall’Università “Federico II” di Napoli – segnala, dal 1970, contestualmente giovani studiosi del nostro Mezzogiorno e personalità del mondo istituzionale, economico, scientifico e culturale che “hanno contribuito con la loro attività a sostenere le esigenze di sviluppo e di progresso del Sud”. Destinatari quest’anno delle varie sezioni della 46°edizione sono: Giovanni Amoroso, presidente della Corte Costituzionale (istituzioni); Rita Mastrullo, già prorettrice dell’Università “Federico II” di Napoli (università); Lucio D’Alessandro, rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (cultura); Fabio Martinelli, direttore dell’Istituto di calcolo e reti di alte prestazioni (ICAR) del CNR di Rende (Cs) – (ricerca); Caterina Meglio, amministratore delegato di Materias – Napoli (imprenditoria); Associazione Ra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

