Premio Guido Dorso cerimonia al Senato il 9 ottobre | ecco i vincitori
Saranno consegnati al Senato, giovedì 9 ottobre, alle ore 16, presso la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, i premi “Guido Dorso”, promossi dall’omonima associazione presieduta da Nicola Squitieri. L’iniziativa – patrocinata dal Senato della Repubblica, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall’Università “Federico II” di Napoli – segnala, dal 1970, contestualmente giovani studiosi del nostro Mezzogiorno e personalità del mondo istituzionale, economico, scientifico e culturale che “hanno contribuito con la loro attività a sostenere le esigenze di sviluppo e di progresso del Sud”. Destinatari quest’anno delle varie sezioni della 46°edizione sono: Giovanni Amoroso, presidente della Corte Costituzionale (istituzioni); Rita Mastrullo, già prorettrice dell’Università “Federico II” di Napoli (università); Lucio D’Alessandro, rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (cultura); Fabio Martinelli, direttore dell’Istituto di calcolo e reti di alte prestazioni (ICAR) del CNR di Rende (Cs) – (ricerca); Caterina Meglio, amministratore delegato di Materias – Napoli (imprenditoria); Associazione Ra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: premio - guido
Fondazione Guido Carli. . L’Italia del Merito: un viaggio tra i volti e le storie del Premio Guido Carli, donne e uomini che incarnano i valori che hanno reso grande il nostro Paese. Iniziamo da Nico Acampora e dai meravigliosi ragazzi di PizzAut perché ogni diff - facebook.com Vai su Facebook
L’Italia del Merito: un viaggio tra i volti e le storie del Premio Guido Carli, donne e uomini che incarnano i valori che hanno reso grande il nostro Paese. Iniziamo da Nico Acampora e dai meravigliosi ragazzi di #PizzAut @RomanaLiuzzo - X Vai su X
Premio Guido Dorso, cerimonia al Senato il 9 ottobre: ecco i vincitori; Premio Internazionale Guido Dorso dedicata all'area mediterranea; Propeller, a Umberto Masucci il premio internazionale Guido Dorso.
Senato, premio “Guido Dorso”: riconoscimenti ai protagonisti del Mezzogiorno - Si terrà giovedì 9 ottobre, alle ore 16:00, presso la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, la cerimonia di consegna della 46ª edizione del premio “Guido Dorso”, promosso dall’omonima ... corriereirpinia.it scrive
Arezzo celebra la decima edizione del Premio Internazionale Guido d’Arezzo – Guido Day - Sabato 21 giugno alle ore 12:30, in Piazza San Francesco, si terrà la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento conferito a personalità e realtà musicali di rilievo nazionale e ... Come scrive lanazione.it