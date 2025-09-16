Premio Civitas Uzeta 2025 | giovedì 18 settembre la consegna a Palazzo degli Elefanti
Giovedì 18 settembre, alle ore 19.00, nell’aula consiliare di Palazzo degli Elefanti si terrà la cerimonia di consegna del Premio Civitas Uzeta 2025. L’iniziativa, promossa dalla Presidenza del Consiglio comunale guidata da Sebastiano Anastasi, in collaborazione con l’Associazione culturale Ekos. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: premio - civitas
CIVITAS CAMUNNORUM ARCHEOFILM: SCOPRI IL PROGRAMMA! https://www.firenzearcheofilm.it/cividate-camuno-bs/ Film in concorso per il “Premio Civitas Camunnorum Archeofilm” - film più votato dal pubblico Incontri con archeologi Visite guid - facebook.com Vai su Facebook
A Sergio Squarcialupi il premio Civitas Aretii 2025 - Si svolta questa mattina nella sala del Consiglio Comunale la cerimonia di assegnazione del Premio Civitas Aretii, prestigiosa onorificenza istituita nel 2004 alla memoria di monsignor Angelo Tafi e ... Da lanazione.it