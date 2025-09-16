Premio Civitas Uzeta 2025 | giovedì 18 settembre la consegna a Palazzo degli Elefanti

Cataniatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 18 settembre, alle ore 19.00, nell’aula consiliare di Palazzo degli Elefanti si terrà la cerimonia di consegna del Premio Civitas Uzeta 2025. L’iniziativa, promossa dalla Presidenza del Consiglio comunale guidata da Sebastiano Anastasi, in collaborazione con l’Associazione culturale Ekos. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: premio - civitas

Premio Civitas Uzeta 2025: giovedì 18 settembre la consegna a Palazzo degli Elefanti

Premio Civitas Uzeta 2025: giovedì 18 settembre la consegna a Palazzo degli Elefanti; Premio Civitas Uzeta 2025: giovedì 18 settembre la consegna a Palazzo degli Elefanti; Civitas Uzeta 2025, giovedì la cerimonia a Palazzo degli Elefanti.

A Sergio Squarcialupi il premio Civitas Aretii 2025 - Si svolta questa mattina nella sala del Consiglio Comunale la cerimonia di assegnazione del Premio Civitas Aretii, prestigiosa onorificenza istituita nel 2004 alla memoria di monsignor Angelo Tafi e ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Premio Civitas Uzeta 2025