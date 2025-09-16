Premio Carosone 2025 il 26 settembre all’Arena Flegrea

Ritorna torna a Napoli sul palcoscenico dell’Arena Flegrea, venerdì 26 settembre, alle 21:00, il Premio Carosone. Un premio-spettacolo che rende omaggio al più verace e internazionale degli artisti napoletani. Ideato e curato nella direzione artistica da Federico Vacalebre, biografo ufficiale di Renato Carosone, e nel coordinamento generale da Teta Pitteri, il Premio Carosone 2025 è realizzato con il sostegno della Regione Campania e di Scabec, a valere sui Fondi Coesione Italia 2127. Media partner Canale21. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sui siti www.scabec.it e www.premiocarosone. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

