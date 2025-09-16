Premio a Vitantonio Colucci per la maratona di nuoto di solidarietà Consegna a Bari

Di seguito un comunicato diffuso da Plastic-Puglia: L’8 agosto scorso, a quasi 87 anni, il Grand’Uff. Barone Vitantonio Colucci ha nuotato per 4 chilometri in mare aperto, affrontando onde alte e mare forza 3 e dedicando l’impresa ai bambini vittime della fame e delle guerre. Un gesto che ha trasformato una sfida sportiva in un messaggio universale di solidarietà e che gli è valso il XXVIII Premio C.S.E.N., consegnato nel corso di una cerimonia ufficiale al Nicolaus Hotel di Bari. Fondatore e presidente dal 1967 del Gruppo industriale Plastic-Puglia, Colucci è stato premiato accanto a società sportive, atleti, tecnici, dirigenti, personalità e giornalisti che hanno contribuito a esaltare lo sport come scuola di vita e di valori. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

