Premio a Vitantonio Colucci per la maratona di nuoto di solidarietà Consegna a Bari
Di seguito un comunicato diffuso da Plastic-Puglia: L’8 agosto scorso, a quasi 87 anni, il Grand’Uff. Barone Vitantonio Colucci ha nuotato per 4 chilometri in mare aperto, affrontando onde alte e mare forza 3 e dedicando l’impresa ai bambini vittime della fame e delle guerre. Un gesto che ha trasformato una sfida sportiva in un messaggio universale di solidarietà e che gli è valso il XXVIII Premio C.S.E.N., consegnato nel corso di una cerimonia ufficiale al Nicolaus Hotel di Bari. Fondatore e presidente dal 1967 del Gruppo industriale Plastic-Puglia, Colucci è stato premiato accanto a società sportive, atleti, tecnici, dirigenti, personalità e giornalisti che hanno contribuito a esaltare lo sport come scuola di vita e di valori. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: premio - vitantonio
Premio a Vitantonio Colucci per la maratona di nuoto di solidarietà; Premio C.S.E.N. 2025: il Grand’Uff. Barone Vitantonio Colucci premiato il 13 settembre a Bari.
Premio a Vitantonio Colucci per la maratona di nuoto di solidarietà Consegna a Bari - , ha ribadito come il Centro Sportivo Educativo Nazionale rappresenti oggi un punto di riferimento imprescindibile, con ... Secondo noinotizie.it
Maratona di nuoto a 87 anni "per i bambini vittime di tutte le guerre" - Puglia, alla soglia degli 87 anni, ha nuotato 4 chilometri in mare aperto, affrontando mare forza 3, onde alte e forti ... Da rainews.it