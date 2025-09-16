Preferisco restare in silenzio e non perché io abbia qualcosa da nascondere… Il mio silenzio è segno di rispetto e tutela per le mie figlie | parla Rocio Munoz Morales

Si prepara al debutto con Freeze, su RaiDue in prima serata, assieme a Nicola Savino. Ma Rocio Munoz Morales vive anche un momento complesso dal punto di vista personale e ne ha parlato ieri ospite de La Vita in Diretta. Lo ha fatto in seguito all’intervista rilasciata dal suo ex compagno, Raoul Bova, a Verissimo. “Non amiamo le finzioni, siamo così come le persone ci vedono. Non possiamo fare finta di nulla, è un momento particolare nell’esistenza tua e di Raoul. Non posso non chiederti di questo”, le parole del conduttore Alberto Matano. E la risposta dell’attrice? “Sto bene. Sicuramente solo io so quello che provo dentro e voglio che rimanga così. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

