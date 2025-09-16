Precipita dal tetto di un capannone a San Giuliano Milanese | operaio muore a 36 anni
Milano – Un operaio di 36 anni è morto a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto nello stabilimento dell’ azienda Fer.Ol.Met, in via della Pace a San Giuliano Milanese. La tragedia è avvenuta martedì mattina poco prima di mezzogiorno. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava montando alcuni pannelli solari sul tetto di uno dei capannoni dell’azienda quando la copertura ha ceduto e lui è precipitato a terra. I colleghi hanno chiamato immediatamente i soccorsi e l’ Agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato allo stabilimento l’ambulanza, l’automedica e allertato anche l’elisoccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
