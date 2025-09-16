Precari nei palazzi di giustizia | Fondamentali per i processi

Contribuiscono quotidianamente a oliare la macchina della giustizia per renderla più a misura di cittadino: più rapida, più efficiente, più efficace. Eppure rischiano il posto, perché sono precari. Sono i funzionari addetti all’ufficio per il processo, collaboratori altamente specializzati - operatori data entry, tecnici di amministrazione, tecnici edili, contabili, tecnici IT - assunti a tempo determinato dal febbraio 2022 grazie ai fondi del PNRR. Il 30 giugno 2026 si troveranno con il contratto scaduto e non si sa che fine faranno. In Italia sono 12mila. Negli uffici giudiziari bresciani circa un centinaio, soprattutto giovani neolaureati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

