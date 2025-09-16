Precari lavoratori di serie B anche negli stipendi Cosa si inventano le aziende per pagarli meno

Corbetta, 16 settembre 2025 – Il meccanismo, denunciato ieri da una lettera aperta di lavoratori che nel 2024 sono stati impiegati per 11 mesi con contratti di somministrazione dalla Magneti Marelli di Corbetta, si è tradotto in una perdita secca di oltre 1.200 euro corrisposti invece ai dipendenti diretti, negando il “principio che dovrebbe uniformare qualsiasi contrattazione ‘a parità di lavoro, parità di guadagno’”. Perdita economica dovuta, secondo la Nidil-Cgil, al “combinato disposto” di due fattori: un accordo sindacale che vincolava il pagamento del premio di produzione annuale alla presenza in azienda fino al primo dicembre 2024 e la scelta della storica ditta specializzata nelle forniture per l’industria automobilistica di interrompere le missioni il 30 novembre 2024 al personale somministrato, escamotage per evitare quello scatto temporale indispensabile per ricevere il bonus. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Precari, lavoratori di serie B anche negli stipendi. Cosa si inventano le aziende per pagarli meno

