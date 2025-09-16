Prato omicidi escort | giudizio immediato per Vasile Frumuzache
Vasile Frumuzache, 32 anni, cittadino rumeno, guardia giurata, accusato dell'omicidio della escort Ana Maria Andrei, 27 anni, sua connazionale sarà giudicato con rito immediato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: prato - omicidi
