Prato aggressione a calci e pugni a operai in sciopero VIDEO

Uno sciopero degenerato in scontro fisico. Questo quanto successo nel corso del presidio sindacale organizzato da alcuni giorni davanti ai cancelli dell’azienda “L’Alba”, in via delle Lame, al confine tra Prato e Montemurlo, in Toscana. La tensione è esplosa in un’aggressione che ha coinvolto alcuni operai in sciopero e rappresentanti della proprietà, intenzionata ad indurre lo stop del picchetto. Durante i momenti di concitazione, come si vede da alcuni video postati sui social network, sono volati spintoni e pugni, con un bilancio finale di due persone trasportate in ospedale: uno degli operai coinvolti nella protesta e la titolare dell’azienda, colta da un malore, trasferita in codice rosso. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Prato, aggressione a calci e pugni a operai in sciopero. VIDEO

In questa notizia si parla di: prato - aggressione

