Pranzo con il tonno, poi dritti al pronto soccorso.

16 set 2025

Dopo il pranzo nel ristorantino del centro storico si sono ritrovati al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. Si sono sentiti male dopo aver consumato un piatto di tonno alla griglia e i medici hanno diagnosticato una sospetta Sindrome Sgombroide. Si tratta di un tipo di intossicazione causata dall’ingestione di pesce non conservato correttamente. I due malcapitati non hanno certamente fatto fatica a ricordare quale fosse il luogo dove, poche ore prima, avevano consumato la pietanza. E così il servizio di igiene del Dipartimento di prevenzione di Asl 5 diretto da Mino Orlandi durante il weekend, è stato immediatamente allertato dai medici del pronto soccorso spezzino per i due casi di sospetta Sindrome Sgombroide. 🔗 Leggi su Lanazione.it

