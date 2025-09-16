Dopo il pranzo nel ristorantino del centro storico si sono ritrovati al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. Si sono sentiti male dopo aver consumato un piatto di tonno alla griglia e i medici hanno diagnosticato una sospetta Sindrome Sgombroide. Si tratta di un tipo di intossicazione causata dall’ingestione di pesce non conservato correttamente. I due malcapitati non hanno certamente fatto fatica a ricordare quale fosse il luogo dove, poche ore prima, avevano consumato la pietanza. E così il servizio di igiene del Dipartimento di prevenzione di Asl 5 diretto da Mino Orlandi durante il weekend, è stato immediatamente allertato dai medici del pronto soccorso spezzino per i due casi di sospetta Sindrome Sgombroide. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pranzo con il tonno, poi dritti al pronto soccorso