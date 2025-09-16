Possibile caso di Chikungunya Dengue | disinfestazione nella zona di via Negrotti

Ilpiacenza.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In seguito alla segnalazione, da parte dell’Azienda Usl, di un caso sospetto di virus Chikungunya o Dengue riguardante una persona residente in via Negrotti, l'Amministrazione comunale ha emanato il 16 settembre un’ordinanza urgente per l’avvio della disinfestazione straordinaria mirata a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

