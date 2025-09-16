Possibile caso di Chikungunya Dengue | disinfestazione nella zona di via Negrotti
In seguito alla segnalazione, da parte dell’Azienda Usl, di un caso sospetto di virus Chikungunya o Dengue riguardante una persona residente in via Negrotti, l'Amministrazione comunale ha emanato il 16 settembre un’ordinanza urgente per l’avvio della disinfestazione straordinaria mirata a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Possibile caso di Chikungunya/Dengue: disinfestazione nella zona di via Negrotti; Allarme malattie esotiche sul lago di Como: a Dervio un caso sospetto di Dengue; Sospetto caso Dengue/Chikungunya via Alfieri.
Chikungunya, Dengue e West Nile, crescono casi in Veneto: come difendersi dalle zanzare - Leggi su Sky TG24 l'articolo Chikungunya, Dengue e West Nile, crescono casi in Veneto: come difendersi dalle zanzare ... Scrive tg24.sky.it
Dengue, Chikungunya, West Nile: aumentano i casi di malattie trasmesse da zanzare infette - Aumentano i casi di Dengue, Chikungunya, West Nile, le febbri trasmesse da zanzare infette. Segnala meteo.it