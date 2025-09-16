Portogallo branco di orche affonda uno yacht turistico

Attimi di terrore al largo delle coste del Portogallo, dove uno yacht turistico con cinque persone a bordo è stato speronato e affondato da un branco di orche marine. L’episodio, avvenuto sabato scorso non lontano dalla spiaggia di Fonte da Telha, a sud di Lisbona, è stato documentato in un video diffuso su Instagram dalla compagnia Mercedes-Benz Oceanic Lounge. Nelle immagini si vede uno dei cetacei colpire ripetutamente la fiancata dell’imbarcazione fino a farla inclinare e imbarcare acqua, mentre un testimone esclama: «Oh mio Dio». Fortunatamente, tutti i passeggeri sono stati tratti in salvo da una barca a vela del club Nautic Squad pochi istanti prima che lo yacht colasse a picco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Portogallo, branco di orche affonda uno yacht turistico

Portogallo, un branco di orche sperona e affonda una barca a vela

