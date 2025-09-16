MONTE ARGENTARIO PortArgentario aderisce all’associazione dei porti del Mediterraneo, la MedCruise, partecipando al Seatrade di Amburgo, in Germania. Il team di PortArgentario, con il direttore Fabrizio Palombo e Francesca Ballini, insieme all’assessore al Turismo del Comune di Monte Argentario Chiara Orsini, ha preso parte con esito positivo al Seatrade Europe di Amburgo, uno dei principali eventi internazionali dedicati all’industria crocieristica. Durante la manifestazione si sono svolti numerosi incontri istituzionali e tecnici con compagnie di navigazione e tour operator, finalizzati allo sviluppo di nuove sinergie e al consolidamento di rapporti già avviati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - PortArgentario aderisce al progetto MedCruise: "Utile per il turismo"