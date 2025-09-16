Porta Pratello SummerGround | musica dal vivo e solidarietà
Porta Pratello SummerGround: una settimana di musica dal vivo e solidarietà con il festival “Brisa Fer l’Esen”. Tutti gli appuntamenti della settimana dal 15 al 21 settembre. All’interno di Bologna Estate 2025, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Porta Pratello SummerGround: laboratori, scacchi, vintage market e tanta musica
APERTE LE ISCRIZIONI alla lezioni gratuite di prova della Swing For Fun! per i livelli principianti (23-24-25 settembre
Porta Pratello SummerGround: musica dal vivo e solidarietà; SPECIALEDOLORE; Iako. Nora Lang. Ich. Bin. Bob.
Il 7 settembre a Porta Pratello, in via Pietralata 58, arriva Porta Swingello: una serata all'insegna della musica e del ballo swing.