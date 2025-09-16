Il 16 settembre finissage al Margutta per “Pop in Time”. Dal 1° ottobre le opere di Luca Terribili approdano al ristorante Sofia. ROMA – Martedì 16 settembre alle ore 18:30 si conclude presso Il Margutta Veggy Food & Art la prima mostra personale di Luca Terribili, Pop in Time – Intagli iconici. Un percorso che ha trasformato il legno in linguaggio visivo, dando vita a una mappa emozionale di città e icone pop, attraverso un dialogo tra arte, design e artigianato. Artista romano, Terribili ha saputo coniugare manualità e immaginario pop, reinterpretando lo spirito dell’artigianato con uno sguardo contemporaneo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Pop in Time di Luca Terribili: da Margutta al Sofia