pontida 2025 trepidazione per il raduno del carroccio tra i big salvini valditara e vannacci

Pontida. C’è trepidazione per il tradizionale raduno del Carroccio che, anche quest’anno, si prepara ad accogliere sul celeberrimo “pratone” i militanti provenienti da tutta Italia. Si parte alle 17.30 di sabato 20 settembre con un evento organizzato dalla Lega Giovani a cui prenderanno parte il responsabile federale Luca Toccalini, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvin i, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il vicesegretario federale della Lega Roberto Vannacci. Tra gli ospiti anche il gruppo degli Young Republicans, i giovanili di Rassemblement National, Vox, Fidesz e del Movimento Nazionale polacco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

