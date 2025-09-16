Pontida 2025 trepidazione per il raduno del Carroccio Tra i big Salvini Valditara e Vannacci
Pontida. C’è trepidazione per il tradizionale raduno del Carroccio che, anche quest’anno, si prepara ad accogliere sul celeberrimo “pratone” i militanti provenienti da tutta Italia. Si parte alle 17.30 di sabato 20 settembre con un evento organizzato dalla Lega Giovani a cui prenderanno parte il responsabile federale Luca Toccalini, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvin i, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il vicesegretario federale della Lega Roberto Vannacci. Tra gli ospiti anche il gruppo degli Young Republicans, i giovanili di Rassemblement National, Vox, Fidesz e del Movimento Nazionale polacco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Raduno Pontida grande attesa già all’alba FOTO.
