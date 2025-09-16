Pontedera furto al centro commerciale | denunciate due sorelle
Pontedera, 16 settembre 2025 - Due sorelle di nazionalità albanese, di 31 e 26 anni, residenti in Valdera, sono state denunciate in stato di libertà dal commissariato di polizia di Pontedera per furto aggravato. L'episodio, avvenuto nel pomeriggio del 9 settembre, si è svolto in un centro commerciale della città. L'allarme è scattato quando il sistema antitaccheggio di un negozio di abbigliamento si è attivato. L'addetto alla sorveglianza ha fermato una delle due donne, che aveva nascosto della merce, del valore di quasi 200 euro, all'interno del passeggino dove si trovava la figlia di due anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
