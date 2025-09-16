Pontecagnano parte la gara di solidarietà per i 180 gatti sequestrati

Parte la gara di solidarietà per aiutare i 180 gatti sequestrati, la scorsa settimana, in un appartamento nel comune di Pontecagnano Faiano. La raccoltaLa Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Cava de' Tirreni sta raccogliendo sabbia per lettiere, cibo umido per adulti e gattini. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

