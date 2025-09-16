Pontecagnano parte la gara di solidarietà per i 180 gatti sequestrati
Parte la gara di solidarietà per aiutare i 180 gatti sequestrati, la scorsa settimana, in un appartamento nel comune di Pontecagnano Faiano. La raccoltaLa Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Cava de' Tirreni sta raccogliendo sabbia per lettiere, cibo umido per adulti e gattini. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: pontecagnano - parte
si riparte con i CORSI DI PALLAVOLO presso il Palazzetto dello Sport a Sant'Antonio di Pontecagnano Faiano Contatta per tutte le info +39 393 71 10 10 8 Primo allenamento il 1° SETTEMBRE Prenota la tua PROVA GRATUITA vieni ad allenarti su un vero - facebook.com Vai su Facebook