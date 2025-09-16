Pontecagnano è corsa a due per la gestione dello stadio comunale

Salernotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Corsa a due per la gestione dello stadio comunale “XXIII Giugno 1978” di Pontecagnano Faiano. Entro la scadenza fissata dal bando, il 24 luglio alle ore 12, sono infatti giunte due domande di partecipazione. Ora il Comune ha nominato la commissione che dovrà stabilire quale proposta sia la più. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

