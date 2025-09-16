Ponte sull’Estense chiusura il 29 settembre

Dal 29 settembre sarà disposta la chiusura totale del viadotto sul Rio Torto, in Comune di Serramazzoni. L’importante ed imponente infrastruttura posta lungo la Statale 12 Abetone-Brennero, altrimenti nota come Nuova Estense, che unisce l’Alto Frignano alla Fondovalle e alla pianura, sarà interdetta al traffico per 60 giorni per consentire di ultimare il completamento della messa in sicurezza del ponte, che a fine febbraio aveva dato evidenti segni di ammaloramento tanto da comportare il brillamento della campata centrale di 35 metri di lunghezza. "La chiusura del ponte Rio Torto per 60 giorni – ha dichiarato il presidente della Provincia Fabio Braglia - rappresenta il capitolo finale di un intervento che ci ha visti coinvolti come amministratori locali e come territori, per restituire in tempi rapidi alla comunità la nuova infrastruttura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

