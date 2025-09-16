Dal 29 settembre sarà disposta la chiusura totale del viadotto sul Rio Torto, in Comune di Serramazzoni. L’importante ed imponente infrastruttura posta lungo la Statale 12 Abetone-Brennero, altrimenti nota come Nuova Estense, che unisce l’Alto Frignano alla Fondovalle e alla pianura, sarà interdetta al traffico per 60 giorni per consentire di ultimare il completamento della messa in sicurezza del ponte, che a fine febbraio aveva dato evidenti segni di ammaloramento tanto da comportare il brillamento della campata centrale di 35 metri di lunghezza. "La chiusura del ponte Rio Torto per 60 giorni – ha dichiarato il presidente della Provincia Fabio Braglia - rappresenta il capitolo finale di un intervento che ci ha visti coinvolti come amministratori locali e come territori, per restituire in tempi rapidi alla comunità la nuova infrastruttura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ponte sull’Estense, chiusura il 29 settembre