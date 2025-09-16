Ponte le rassicurazioni di Piantedosi | Andiamo avanti fermeremo mafie
Non poteva che esserci un passaggio sull'argomento Ponte nel discorso che stamane il ministro dell'Interno ha tenuto all'università di Messina. Il numero uno del Viminale ha partecipato al convegno sul contrasto al crimine organizzato transnazionale, di cui è stata ospite anche la presidente del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: ponte - rassicurazioni
. La petizione, i dubbi, le rassicurazioni del Sindaco. E ora la posizione dell'azienda, i cui vertici si definiscono "rammaricati" da quella che sarebbe una narrazione distorta delle loro intenzioni. Tutti i dettagli nell'articolo - facebook.com Vai su Facebook
Ponte, le rassicurazioni di Piantedosi: Andiamo avanti, fermeremo mafie.