Polveriera Quarticciolo | poliziotti accerchiati durante i maxi controlli 11 arresti
Agenti della polizia accerchiati per far fuggire i pusher. Un film già visto che è tornato a ripetersi. Sono stati momenti di tensione quelli vissuti al Quarticciolo, con due poliziotti rimasti feriti nel corso di un intervento nel quartiere, che ha interessato via Molfetta, via Cerignola, via. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Gli effetti del crack dietro gli stupri di Hydara. La zombieland del Quarticciolo resta una polveriera
Polveriera Quarticciolo: poliziotti accerchiati durante i maxi controlli. 11 arresti.
Quarticciolo: troupe Mediaset inseguita, bloccata e aggredita - Hanno provato a strappare il cellulare della giornalista con all'interno alcune delle riprese effettuate ... Si legge su romatoday.it
Roma, sfida dei clan al Quarticciolo: bottiglie di pomodoro contro i poliziotti, tre feriti - Al Quarticciolo tornano protagonisti spacciatori, clan criminali e affiliati, che dai palazzi hanno ... Lo riporta ilmessaggero.it