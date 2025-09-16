polonara e il trapianto una donatrice dagli usa

Achille Polonara è tornato a Bologna, dove verrà sottoposto al trapianto di midollo osseo come terapia contro la leucemia mieloide acuta che gli è stata diagnosticata a giugno, durante la finale scudetto. Dopo un paio di mesi trascorsi a Valencia, in Spagna, dove ha effettuato una terapia sperimentale per rallentare la progressione della patologia, si è rivisto ieri al Sant’Orsola, dove effettuerà l’operazione. L’ex giocatore della Virtus – ora è tesserato con la Dinamo Sassari – ha effettuato ieri le visite di controllo al Policlinico di via Massarenti e oggi sarà ricoverato. L’intervento dovrebbe avvenire intorno al 23 o 24 di settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

