Poliziotto spara e uccide pitbull durante un controllo antidroga in un parco di Ancona
Durante un controllo di polizia in un parco di Ancona, ieri 15 settembre, un agente ha sparato ad un cane uccidendolo. Gli agenti, dice la questura, erano presenti sul posto per compiere un controllo per lo spaccio di droga. Tutto è iniziato quando i poliziotti hanno notato la presenza di una coppia seduta su una panchina. Accanto a loro era seduto un pitbull nero di grossa taglia senza museruola e guinzaglio, precisa sempre la questura. L’uomo, visti gli agenti ha tentato di disfarsi di un involucro contenente tre dosi di hashish. Il cane, di nome “Narcos”, ha iniziato a correre, in modo aggressivo, verso i due agenti che si avvicinavano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: poliziotto - spara
In fuga su un'auto entrano nel cimitero e provano a investire agenti, poliziotto spara e colpisce una gomma
Choc al parco di via Osimo: poliziotto spara e uccide un cane. La proprietaria: "L'ho visto morire tra le mie braccia"
Poliziotto spara e uccide un pitbull durante un controllo anti droga. Post virale sui social
Agente spara e uccide un pitbull durante un controllo anti-droga. Questura Ancona, 'poliziotto costretto a sparare per difendersi' #ANSA - X Vai su X
Ancona, poliziotto? spara e uccide un pitbull all'interno di un parco cittadino: stava per aggredirlo. Deferita la padrona. Ecco cosa è successo Il cane stava per aggredire due agenti prima di essere richiamato dalle urla della terza divisa. Con la donna c'era u - facebook.com Vai su Facebook
Agente spara e uccide il Pitbull Narcos durante un controllo anti-droga; ANCONA, AGENTE SPARA E UCCIDE UN PITBULL DURANTE CONTROLLI; Poliziotto spara e uccide un pitbull: Difesa personale. La proprietaria: Lo tenevo dal collare.
Poliziotto spara e uccide un pitbull durante un controllo anti droga. Post virale sui social - Momenti di alta tensione in un parco di Ancona, l’agente sarebbe stato costretto a fare fuoco per difendersi. Riporta ilrestodelcarlino.it
Poliziotto spara e uccide un pitbull durante un controllo antidroga. La proprietaria: «Un colpo alla gola, uno alla guancia. Voglio giustizia» - Caos durante un controllo di polizia in un parco nei pressi di via Osimo, ad Ancona, dove un agente di polizia ha sparato due proiettili al cane di una coppia, uccidendolo. Secondo msn.com