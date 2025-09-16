poliziotto spara e uccide pitbull durante un controllo antidroga in un parco di ancona

Durante un controllo di polizia in un parco di Ancona, ieri 15 settembre, un agente ha sparato ad un cane uccidendolo. Gli agenti, dice la questura, erano presenti sul posto per compiere un controllo per lo spaccio di droga. Tutto è iniziato quando i poliziotti hanno notato la presenza di una coppia seduta su una panchina. Accanto a loro era seduto un pitbull nero di grossa taglia senza museruola e guinzaglio, precisa sempre la questura. L’uomo, visti gli agenti ha tentato di disfarsi di un involucro contenente tre dosi di hashish. Il cane, di nome “Narcos”, ha iniziato a correre, in modo aggressivo, verso i due agenti che si avvicinavano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

