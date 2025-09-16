Politico stronca il Pd a Bruxelles | numeri grandi peso scarso In tanti lavorano rientrare in Parlamento in Italia

Il 15 settembre Politico ha pubblicato un’analisi molto critica sulla delegazione italiana del Partito democratico al Parlamento europeo. Secondo il giornale, i deputati del centrosinistra sono numericamente i più forti nel gruppo dei Socialisti e Democratici, ma al tempo stesso tra i meno influenti. Le fonti citate da Politico sostengono che i parlamentari italiani dedichino più tempo a coltivare le basi elettorali in patria che a costruire alleanze nella capitale europea, riducendo così il loro peso politico nei processi decisionali. Nell’articolo vengono riportati diversi esempi. Matteo Ricci ha lasciato Bruxelles per candidarsi nelle Marche, Antonio Decaro ha annunciato la corsa alla presidenza della Puglia, mentre Dario Nardella e Stefano Bonaccini sarebbero orientati a tornare in Parlamento nazionale nel 2027. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Politico stronca il Pd a Bruxelles: numeri grandi, peso scarso. In tanti lavorano rientrare in Parlamento in Italia

In questa notizia si parla di: politico - stronca

DL FLUSSI: FAVORIRE MIGRAZIONE LEGALE E STRONCARE CLANDESTINITÀ Il Governo vuole stroncare l’ingresso in Italia di migranti irregolari, i quali rappresentano -inconsapevolmente o meno- la principale fonte di manovalanza per la criminalità orga - facebook.com Vai su Facebook

Terzo mandato, Schlein stronca De Luca: Diffido dei politici che si ritengono eterni; Politico stronca il Pd a Bruxelles: numeri grandi, peso scarso. In tanti lavorano rientrare in Parlamento in Italia; Italo Bocchino stronca Pd e Schlein: Squallore istituzionale. E lei balla al Gay Pride... | .it.

Il Pd 'licenzia' Ursula. Draghi pronto a diventare presidente della Commissione europea. Terremoto politico a Bruxelles - L'Italia perderebbe influenza non potendo Meloni opporsi a Draghi presidente della Commissione Ue essendo stato il suo predecessore a Palazzo Chigi e soprattutto essendo italiano Grandi manovre per po ... Secondo affaritaliani.it

Eurodeputati del PD, a Bruxelles sembrano marziani - La Ue è divisa sul riarmo (per non parlare dell’economia) e gli eurodeputati Pd che fanno? Si legge su panorama.it