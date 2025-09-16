Politiche di genere secondo incontro del Tavolo che rafforza la rete locale

Modenatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il primo incontro del 17 giugno è tornato a riunirsi per la seconda volta oggi, martedì 16 settembre, il “Tavolo per la promozione delle politiche di genere” convocato dall’assessora Alessandra Camporota.Il Tavolo – nato con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra le diverse. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: politiche - genere

Politiche di Genere: è tornato a riunirsi il Tavolo del Comune

Politiche di Genere: è tornato a riunirsi il Tavolo del Comune

Politiche Sociali: “Famiglie, infanzia, violenza di genere e disabilità al centro dell’agenda per Napoli e Provincia”

Politiche di genere, secondo incontro del Tavolo che rafforza la rete locale; La parità si fa scuola: presentato in Provincia il report del I modulo del progetto della consigliera di Parità, pronto a ripartire con nuovi incontri formativi; Parità di genere – GENEREinCOMUNE.

Secondo seminario del Forum Poliche industriali: l’industria alla prova della transizione energetica con Orlando e Corrado - Dopo il primo seminario dello scorso 10 febbraio, dedicato alla nuova fase nelle relazioni commerciali internazionali inaugurata da Trump, si è svolto oggi il secondo incontro di approfondimento ... Lo riporta partitodemocratico.it

Cerca Video su questo argomento: Politiche Genere Secondo Incontro