Polisario Iran e Algeria | il nuovo triangolo di instabilità che minaccia Sahara e sicurezza europea

Nel pieno della guerra tra Israele e Hamas, Teheran aveva agitato una minaccia apparentemente fantasiosa: la chiusura dello stretto di Gibilterra. All’epoca la dichiarazione era stata letta come mera propaganda, dato che l’Iran non dispone di alcuna presenza militare rilevante in quella zona. Oggi, però, quella minaccia assume contorni più concreti. La Foundation for Defense of Democracies (Fdd) richiama in un suo recente report, le rivelazioni pubblicate dal Washington Post, secondo cui combattenti del Polisario sarebbero stati addestrati in Siria da Hezbollah per sostenere il regime di Bashar al-Assad. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Polisario, Iran e Algeria: il nuovo triangolo di instabilità che minaccia Sahara e sicurezza europea

In questa notizia si parla di: polisario - iran

Interessante racconto di una galassia di simpatizzanti iraniani e delle loro proxy terroristiche che coinvolge anche la flottilla diretta a Gaza: "The Freedom Flotilla activists are not alone in their romanticized view of Iran and its proxies" - X Vai su X

Polisario, Iran e Algeria: il nuovo triangolo di instabilità che minaccia Sahara e sicurezza europea; POLISARIO: NUOVO RAPPORTO D’ACCUSA CONTRO ALGERIA E IRAN; Come il Fronte Polisario minaccia il Marocco e la regione.

Nord Africa: il ruolo dell’Iran e del Fronte Polisario contro il Marocco - L’Algeria continua a sostenere attivamente il Fronte Polisario, fornendogli armi, assistenza finanziaria, documenti d’identità e accogliendone la leadership nei campi profughi di Tindouf, situati a ... Lo riporta panorama.it

Il nuovo film di Christopher Nolan ha fatto arrabbiare il Fronte Polisario - Il noto regista angloamericano Christopher Nolan sta ricevendo varie critiche da parte di associazioni e attivisti locali per la decisione di girare una parte del suo nuovo film The Odyssey nel Sahara ... Segnala ilpost.it