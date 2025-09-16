Anche quest’anno l’Italia ha incoronato la sua Miss. Dopo un concorso serrato, che ha visto sfidarsi bellezze provenienti da ogni angolo dello stivale, la serata di premiazione ha celebrato Katia Buchicchio tra applausi, emozioni e festeggiamenti. Non sono però mancati momenti di polemica: a suscitare dissenso è stato il comportamento del rapper Guè, che, dopo la sua esibizione, ha lasciato il palco senza proferire parola. Un gesto che non è passato inosservato e che ha suscitato critiche, in particolare da parte di Francesca Pascale. “Miss Italia 2025”, è polemica tra Francesca Pascale e Guè. Lunedì 15 settembre il palco di Miss Italia 2025 ha brillato di bellezza e emozione: a trionfare è stata Katia Buchicchio, giovane promessa della Basilicata, che ha conquistato la corona tra applausi scroscianti e qualche lacrima di gioia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Polemica Miss Italia 2025, cosa è successo tra Francesca Pascale e Guè